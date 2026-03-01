آية الله السيد ياسين الموسوي ينعي سماحة الإمام الخامنئي

أفادت وكالة مهر للأنباء أصدر إمام جمعة بغداد والأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف "آية الله السيد ياسين الموسوي" نعى فيه قائد الثورة الاسلامية الايرانية سماحة الإمام الخامنئي.

فيما يلي نصّ البیان:

"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى: هُذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

إنها مصيبة ما أعظمها.. أرفع إلى مقام سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) التسلية والعزاء فهو المعزى بنائبه العام الشهيد القائد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي.

وليعلم أعداء الله تعالى وخصوصاً الأمريكان و الإسرائيليون أن موعدكم إقترب وأيامكم انتهت وقد جائنا النصر بأسرع مما كنا نتوقع فإبشروا بغضــب اللـه تعالى فانكم قد اغضبتم اليوم سيدة نساء العالمين (عليها السلام) بقتل إبنها وفلذة كبدها و أن الله تعالى يغضب لغضب السيدة فاطمة الزهراء(س).

وأغضبتم ولدها القائم المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف). اللهـم عـجـل بفرجه وخذ بثأرنا. العجل العجل العجل ياثأر الله تعالى.

إن سيوفنا على عواتقنا لا نغمدها إلا بصدور أعدائنا حتى يأذن الله تعالى بالنصر والفرج ..

۱۱ شهر رمضان ١٤٤٧هـ

آية الله السيد ياسين الموسوي