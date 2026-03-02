  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٨ م

قوات الدفاع الجوي الإيراني تُسقط مقاتلة إف-15 أمريكية + فيديو

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي قيام قواته بإسقاط طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة للجيش الأمريكي قرب الحدود الكويتية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي إسقاطه طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة للجيش الأمريكي قرب الحدود الكويتية.

وقد نشر سكان المنطقة، وخاصة في الكويت، مقاطع الفيديو التالية التي توثق إسقاط الطائرة المقاتلة.

