قوات الدفاع الجوي الإيراني تُسقط مقاتلة إف-15 أمريكية + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي إسقاطه طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة للجيش الأمريكي قرب الحدود الكويتية.

وقد نشر سكان المنطقة، وخاصة في الكويت، مقاطع الفيديو التالية التي توثق إسقاط الطائرة المقاتلة.