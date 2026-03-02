قوات الدفاع الجوي الإيراني تُسقط مقاتلة إف-15 أمريكية + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي إسقاطه طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة للجيش الأمريكي قرب الحدود الكويتية.
وقد نشر سكان المنطقة، وخاصة في الكويت، مقاطع الفيديو التالية التي توثق إسقاط الطائرة المقاتلة.
أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي قيام قواته بإسقاط طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة للجيش الأمريكي قرب الحدود الكويتية.
