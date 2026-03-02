لاريجاني: لن نتفاوض مع واشنطن بتاتا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب لاريجاني على صفحته الشخصية ان "ترامب قد جر المنطقة نحو الفوضى بأمانيه الفارغة والان اصبح قلقا بشأن وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الاميركية".

واضاف لاريجاني : لقد حول ترامب شعاره المصطنع "اميركا اولا" الى "اسرائيل اولا" وضحّى بالجنود الاسرائيليين من اجل الغطرسة الاسرائيلية والان يعمد الى بث الاكاذيب من جديد لتحميل الجنود والعائلات الاميركية أعباء شخصيته المهمشة.

وتابع لاريجاني : "ان القوات المسلحة الايرانية تدافع الان عن نفسها وانها لم تبدأ بالهجوم" وختم لاريجاني: "لن نتفاوض مع اميركا بتاتا".وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد زعمت في نبأ مفبرك بأن لاريجاني قد بدأ مساع جديدة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.

