العميد نقدي: إنتاج إيران من الصواريخ يتجاوز عدد عمليات الإطلاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مستشار القائد العام للحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي، تطرق في مقابلة مع القناة الاخبارية الايرانية مساء الثلاثاء الى الاحكام التي اصدرها قائد الثورة الاسلامية بتعيين عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وأكد مستشار القائد العام للحرس الثوري، أن الحرب الأخيرة كشفت عن قدرات إيرانية تجاوزت توقعات الأعداء، محققاً إنجازات عسكرية غير مسبوقة، منها:

- إسقاط طائرات أمريكية متطورة: تم إسقاط طائرات استطلاع وطائرات "أواكس" ومقاتلات، بينما نجح الإيرانيون في إسقاط طائرة F-35 وطائرة P-8A Poseidon باستخدام صواريخ محلية الصنع.

-إلحاق خسائر فادحة بالبحرية الأمريكية: حيث تم استهداف حاملة طائرات أمريكية وإجبارها على الانسحاب إلى المحيط الهندي، كما عجزت القطع البحرية الأمريكية عن الاقتراب من قاعدتها الرئيسية في البحرين.

- تدمير أهداف حيوية: تم تدمير رادارات أمريكية متطورة وصواريخ باتريوت وقواعد جوية، وتعطيل أنظمة دفاع جوي متكاملة كانت تحمي القوات الأمريكية في المنطقة.

- تفوق إيراني في الحرب الإلكترونية: حيث نجحت إيران في اختراق شبكات القيادة الأمريكية وتعطيل أنظمة استهدافها، كما استطاعت التصدي لهجمات سيبرانية متطورة.

ولفت العميد نقدي الى الهجمات الايرانية تسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة للقوات الأمريكية، بما في ذلك:

- فقدان أكثر من 200 طائرة مسيرة وعدد من الطائرات المقاتلة.

- تدمير أو تعطيل مئات المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة.

- إجبار القوات الأمريكية على تغيير استراتيجياتها وتوزيع قواتها بشكل مختلف.

واردف العميد نقدي: اليوم، يتجاوز إنتاجنا من الصواريخ الباليستية عدد عمليات الاطلاق أي أن عدد الصواريخ المنتجة والمتاحة للمقاتلين يفوق عدد الصواريخ التي تُطلق في الميدان.

وأضاف مستشار القائد العام للحرس الثوري: في مجال الطائرات المسيّرة، تتجاوز طاقتنا الإنتاجية أيضاً عدد الاطلاقات، ولدينا طاقة إنتاجية كبيرة.

وفي إشارة إلى مقابلته مع إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية، قال: حتى أنني قلت لهم: إذا كان لديكم زبون، فأحضروه؛ فنحن على استعداد للبيع. طاقتنا الإنتاجية كافية بحيث لا نواجه أي مشاكل في هذا الصدد.

وأكد العميد نقدي: سيستمر إنتاج هذه المعدات، وحتى لو استمرت الحرب لسنوات عديدة، فسيتم إنتاج الصواريخ الباليستية في اليوم الأخير من الحرب وسيتم إطلاقها على العدو.