القوات المسلحة الإيرانية: اذا هاجمت اسرائیل سفارتنا فسناهجم سفاراتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن شكارجي قال في تصريح له إن الكيان الإسرائيلي الإجرامي أظهر أنه لا يضع أي حدود لأفعاله، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم قدراتها العالية، تحلّت بضبط النفس احترامًا للمعايير الدولية والعلاقات مع دول العالم.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها صراع أو خصومة مع الدول الأخرى سوى أمريكا وإسرائيل، وأن علاقاتها مع باقي الدول تقوم على أساس التفاعل والتعاون.

وشدّد شكارجي على أن أي هجوم على سفارة إيران في لبنان سيدفعنا إلى اعتبار جميع سفارات إسرائيل حول العالم أهدافًا مشروعة، وسنتخذ بالتأكيد إجراءات مقابلة.

وأكد المتحدث أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على إخضاع إسرائيل وحليفتها أمريكا، وأنها لن تتراجع عن هذا المسار تحت أي ظرف.

