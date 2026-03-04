عضو مجلس خبراء القيادة: قريبون من انتخاب قائد جديد للثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنياء، انه اعلن عضو مجلس خبراء القيادة في ايران "آية الله احمد خاتمي"، عن قرب موعد انتخاب قائد جديد للثورة الاسلامية، مبينا : في ظل ظروف الحرب يجب اتخاذ التدابير بروّية وحكمة، وتسيير الامور بشكل مناسب وسوف يتم انتخاب قائد جديد للثورة الاسلامية في الوقت المحدد، رغما عن انف الاعداء.

واضاف اية الله خاتمي في تصريح له اليوم الاربعاء : ان مجلس القيادة المؤقت قد تم تشكيله، والامور تسير بشكل منتظم ولا يوجد هناك اي خلل في الاجراءات، الا ان البعض يتساءل لماذا لم يتم انتخاب قائد جديد مباشرة بعد استشهاد قائد الامة الامام الخامنئي (قدس سره)، هنا يجب لفت الانتباه الى اننا في حالة حرب ويجب اتخاذ التدابير بروية وحكمة.

واشار عضو مجلس خبراء القيادة الى، انه تم اجراء استطلاعات رأي من قِبل اعضاء "المجلس"، و"اننا مقبلون على انتخاب قائد جديد للثورة الاسلامية"؛ مؤكدا على، انه "يجب العمل بشكل قانوني وعقلاني لان الاعداء يهدفون الى استهداف القائد الجديد للثورة الاسلامية، وايضا الى اغتيال اعضاء مجلس خبراء القيادة"، لافتا الى ان "ترامب" و"نتنياهو" لا يحترمون القوانين الدولية والانسانية ولا يتعرفون بها.

واستطرد قائلا : بناء على ذلك وفي ظل هذه الظروف الآنية، يجب اتخاذ التدابير بروية وحكمة، وتسيير الامور بشكل مناسب وسوف يتم انتخاب قائد جديد للثورة الاسلامية في الوقت المحدد، رغما عن انف الاعداء.

/انتهى/