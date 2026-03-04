الخارجية الإيرانية: نضرب الأهداف العسكرية الأميركية بالمنطقة فقط

ةأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران تهاجم الأهداف العسكرية الأميركية فقط، ونفت شن أي هجوم على السعودية، مشددة على أنها تدافع عن نفسها.

وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "نحن ندافع عن أنفسنا فقط ولا نعتدي على دول الجوار"، مشيرا إلى أن طهران تستهدف المواقع التي تهاجم إيران.

كما أضاف "نمد يد الصداقة لكل دول المنطقة"، مضيفاً "الحديث عن مهاجمتنا للسعودية مجرد اتهامات".

وأردف بقائي بالقول أن إيران تعرضت لهجوم غير قانوني من أميركا وإسرائيل، وأضاف "هذه الحرب فرضت علينا ونحن لم نبدأها".

/انتهى/