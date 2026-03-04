إيران تطالب بتحرك فوري إزاء الهجمات الأميركية على المدارس

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن علي بحريني، سفير إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وجّه رسالة إلى المقرر الخاص بشأن الحق في التعليم، أدان فيها الهجمات العسكرية الواسعة وغير القانونية التي تشنّها أمريكا والكيان الإسرائيلي، والتي استهدفت بنى تحتية مدنية، من بينها المدارس.

وأشار بحريني في رسالته إلى الهجوم المدمّر على مدرسة ابتدائية في ميناب، والذي أفادت تقارير بأنه أسفر عن استشهاد أكثر من 160 تلميذة وإصابة عدد كبير من الطالبات الأخريات، معتبرًا أن ذلك يمثّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت الرسالة بإدانة علنية وغير مشروطة للهجمات على المؤسسات التعليمية، ووقف فوري لجميع الاعتداءات على المدارس، ومساءلة كاملة للمسؤولين عنها.

وأكد السفير الإيراني أن حماية الأطفال وصون التعليم أثناء النزاعات التزامات قانونية مُلزمة، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل للدفاع عن الحق في التعليم وضمان حمايته، ووضع حد للهجمات على المدارس وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.