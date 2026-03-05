عراقجي وفيدان يناقشان تطورات الحرب وتحركات جماعات إرهابية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، استعرض وزير الخارجية الإيراني خلال هذا الاتصال، الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني وأمريكا خلال خمسة أيام من العدوان العسكري الوحشي على إيران، مؤكدًا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوقف، وستعمل بكل ما تملك من قدرات، حتى القضاء التام على الاعمال الشريرة للأعداء.



وأكد عراقجي أن ردود إيران الدفاعية ضد المعتدين الأمريكيين والصهاينة تستهدف القواعد والأهداف التي تُستخدم للتخطيط لعمليات عدوانية ضد إيران وتنفيذها، وهذا يتوافق تمامًا مع القانون الدولي.



كما أشار وزير الخارجية إلى بعض التقارير حول تحركات جماعات إرهابية في المنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين إيران وتركيا للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة المخططات الخبيثة للكيان الصهيوني ضد المنطقة.



/انتهى/