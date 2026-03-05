مسؤول امريكي يكشف عن تكلفة باهضة للحرب على ايران...انخفاض مخزون البنتاغون من الأسلحة الدقيقة بسرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مسؤول في الكونغرس في مقابلة مع مجلة ذا أتلانتيك أن البنتاغون قدّر تكلفة الحرب مع إيران بمليار دولار يوميًا، وهو رقم قد يُشكّل تحديًا خطيرًا للاقتصاد الأمريكي.

ويأتي هذا الخبر في الوقت الذي أقرت فيه صحيفة واشنطن بوست أيضًا في تقرير لها بأن مخزون البنتاغون من الأسلحة الدقيقة يتناقص بسرعة.

ويشير تقرير واشنطن بوست إلى أن الولايات المتحدة استخدمت آلافًا من صواريخ الدفاع الجوي باهظة الثمن وغيرها من الذخائر المتطورة في هجومها على إيران.

أعربت الصحيفة الأمريكية عن قلقها من أن البنتاغون يقوم بتقليص مخزوناته من الأسلحة الموجهة بدقة بسرعة بعد أقل من أسبوع من شن الهجوم على إيران.

/انتهى/