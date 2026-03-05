اسقاط 7 طائرات مسيرة في غرب وجنوب غرب البلاد

وأفادت وكالة مھر للأنباء. ان الجيش الايراني أعلن عن استهداف وإسقاط 7 طائرات مسيرة من طرازي "هيرميس" و"MQ-9" في غرب وجنوب غرب البلاد.
واضاف الجيش الإيراني: الطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية استهدفت "تل أبيب" وموقع "ميرون" الراداري في الكيان المحتل.
وتابع الجيش الايراني: استهدفنا مواقع تمركز القوات الأميركية في أربيل بالعراق ومعسكر "الأديرع" في الكويت وألحقنا بها أضراراً جسيمة.
أعلن الجيش الايراني عن استهداف وإسقاط 7 طائرات مسيرة من طرازي "هيرميس" و"MQ-9" في غرب وجنوب غرب البلاد.
وأفادت وكالة مھر للأنباء. ان الجيش الايراني أعلن عن استهداف وإسقاط 7 طائرات مسيرة من طرازي "هيرميس" و"MQ-9" في غرب وجنوب غرب البلاد.
رمز الخبر 1968943
تعليقك