اسقاط 7 طائرات مسيرة في غرب وجنوب غرب البلاد

أعلن الجيش الايراني عن استهداف وإسقاط 7 طائرات مسيرة من طرازي "هيرميس" و"MQ-9" في غرب وجنوب غرب البلاد.

وأفادت وكالة مھر للأنباء. ان الجيش الايراني أعلن عن استهداف وإسقاط 7 طائرات مسيرة من طرازي "هيرميس" و"MQ-9" في غرب وجنوب غرب البلاد.

واضاف الجيش الإيراني: الطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية استهدفت "تل أبيب" وموقع "ميرون" الراداري في الكيان المحتل.

وتابع الجيش الايراني: استهدفنا مواقع تمركز القوات الأميركية في أربيل بالعراق ومعسكر "الأديرع" في الكويت وألحقنا بها أضراراً جسيمة.

