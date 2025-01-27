مناورات هجومية للجيش في غرب البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن العميد "جشك" عن إقامة مناورات أمنية، هجومية ومتحركة للقوة البرية، بمشاركة وحدات هذه القوة، في منطقة غرب البلاد، وأوضح أن هذه المناورات الأمنية، الهجومية والمتحركة، ستُقام بمشاركة اللواء 35 قوات خاصة، اللواء 55 المظلي، اللواء 181 المدرع، الطائرات المسيرة، سلاح الطيران، كتائب الحرب الإلكترونية التابعة لمنظمة الأبحاث والجهاد الاكتفاء الذاتي، وغيرها من الوحدات والقوات الداعمة، خلال الأيام المقبلة، في منطقة غرب البلاد وفي المنطقة العامة لـ"نفط شهر"، بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية للقوة البرية لمواجهة أي تهديدات خارجية ضد النظام والأمن في البلاد.

زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لمناورات الجيش في غرب البلاد

قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذي كان برفقة القائد العام وعدد من الضباط الأمراء الآخرين في الجيش الإيراني، بزيارة المناورات الأمنية، الهجومية - المتحركة لقوات الجيش.

اللواء باقري، الذي دخل كرمانشاه برفقة مجموعة من القادة العسكريين، تفقد القوات الحاضرة في ميدان قاعدة "رهسبار" الجوية في المنطقة العملياتية الغربية.

تستمر مناورات القوة البرية للجيش، التي ستستمر أيضًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بدعم من أكثر من 100 مروحية هجومية من سلاح الطيران.

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