مسؤول أمريكي سابق: لم نكن نظن أن الصواريخ الإيرانية متطورة إلى هذا الحد!

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم، أذعن المستشار السابق في البنتاغون "داغلاس مكريغور": تطور الصواريخ الإيرانية يفوق التصورات الأمريكية، لقد تمكنت الصواريخ الإيرانية من عبور طبقات الدفاع الحديثة.وأضاف: إن نظام الدفاع الإسرائيلي المعروف باسم "القبة الحديدية" لاتعمل كما يجب، وعلى الرغم من أن أمريكا تحاول جاهدة لدعم "إٍسرائيل" في الدفاع، لكن يبدو أن تطور الإيرانيين في مجال تكنولوجيا الصواريخ يفوق تصوراتنا!

وقال مكريغور: إيران قادرة أن تشغل أنظمة الدفاع الجوي بصواريخ "مخادعة"، بينما يتمكن الرأس الصاروخي الأصلي من عبور أنظمة الدفاع والتعقب، إن عملية التصدي للصواريخ ليست جيدة على الإطلاق.وأضاف: الإعلام الأمريكي كالعادة يتحدث عن الإنجازات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، ولكني أعتقد أن بقية العالم لا يرى الأمور بهذه الطريقة.

