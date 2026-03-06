الغاء 23 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط على خلفية العدوان على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ونتيجة للهجمات الإرهابية الأمريكية والصهيونية على إيران منذ 28 فبراير، لازالت سماء الشرق الأوسط غير آمنة لليوم السابع على التةالي وقسم كبير من الرحلات الجوية في المنطقة تم إلغاؤها.وحسب بيانات الملاحة، أدت هذه الهجمات إلى قطع كامل للرحلات الجوية في سبع مطارات رئيسية وإلغاء مايقارب 23 ألف رحلة جوية. مما أدى إلى خلل واسع في شبكة النقل الجوية في المنطقة.

كما تشير التقارير إلى أن قسم كبير من شركات النقل الجوي العاملة في الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لليوم السابع على التوالي، الأمر الذي أدي إلى خسارات كبيرة في قطاع الملاحة وشكرات النقل الجوي.

/انتهى/