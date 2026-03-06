  1. إيران
  2. المجتمع
٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٣:٢٠ م

الغاء 23 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط على خلفية العدوان على إيران

الغاء 23 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط على خلفية العدوان على إيران

مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، تم اعتبار سماء المنطقة غير آمنة ليتم إلغاء 23 ألف رحلة جوية تقريباً وإيقاف 7 مطارات رئيسية عن الخدمة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ونتيجة للهجمات الإرهابية الأمريكية والصهيونية على إيران منذ 28 فبراير، لازالت سماء الشرق الأوسط غير آمنة لليوم السابع على التةالي وقسم كبير من الرحلات الجوية في المنطقة تم إلغاؤها.وحسب بيانات الملاحة، أدت هذه الهجمات إلى قطع كامل للرحلات الجوية في سبع مطارات رئيسية وإلغاء مايقارب 23 ألف رحلة جوية. مما أدى إلى خلل واسع في شبكة النقل الجوية في المنطقة.

كما تشير التقارير إلى أن قسم كبير من شركات النقل الجوي العاملة في الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لليوم السابع على التوالي، الأمر الذي أدي إلى خسارات كبيرة في قطاع الملاحة وشكرات النقل الجوي.

/انتهى/

رمز الخبر 1968961

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات