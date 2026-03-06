خلال محادثة هاتفية..كوبا تدين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مشيراً إلى أن هذا الهجوم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وخلال المكالمة، تبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة والعواقب الوخيمة للعدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران.

أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الكوبي على الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الشعب الإيراني خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الاغتيال الجبان لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، ومذبحة العديد من الأبرياء الإيرانيين، من بينهم أكثر من 175 طالبًا في مدرسة ابتدائية في ميناب، والهجوم على المستشفيات والمساجد ومركز الشرطة الدبلوماسية، وغيرها، واصفًا هذا العدوان بأنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وتابع انه بالاعتماد على قدراتها الدفاعية وبدعم قوي من شعبها، سترد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي عدوان بحزم في إطار حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكوبي عن تعازيه في استشهاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، وفي استشهاد العديد من المواطنين الإيرانيين.

كما اعرب رودريغيز باريلا عن تعاطفه مع حكومة وشعب إيران، مجددا تأكيده دعم كوبا الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/