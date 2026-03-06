ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع يوجه تحذيرا لإقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر علي أكبر أحمديان، ممثل قائد الثورة الاسلامية في مجلس الدفاع، خلال شرحه لبعض التطورات الأمنية في المنطقة، من أنشطة الجماعات والعناصر التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إقليم كردستان العراق، مؤكدًا على عواقب استمرار هذا النهج.

وقال ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع: "إن قادة جميع رتب القوات المسلحة، من خلال تطبيق استراتيجيات وخطط دفاعية متنوعة وغير متكافئة وذكية، قد سحقوا مواقع الأعداء الأمريكيين والصهاينة المعادين في عمليات معقدة وعنيدة، وسيطروا على المنطقة بأكملها والخليج الفارسي، وعلى هذا الأساس، رسّخت الجمهورية الإسلامية الإيرانية معادلة جديدة."

وأضاف الأدميرال أحمديان: "نود أن نذكر أصدقاءنا وإخواننا في إقليم كردستان العراق بأنه حتى الآن، لم يتم استهداف سوى القواعد الأمريكية والإسرائيلية والجماعات الانفصالية في المنطقة، ولكن إذا سُمح لهذه الجماعات أو عناصر المعادية للثورة الاسلامية بمواصلة وجودها والتخطيط ودخول حدود الجمهورية الإسلامية عبر المنطقة، فسيتم استهداف جميع المنشآت في إقليم كردستان العراق على نطاق واسع كخط دفاع خلفي لهذه الجماعات والكيان الصهيوني، وسيتم إيقاف العلاقات الودية والدعم الثابت للجمهورية الإسلامية لإقليم كردستان في الأيام الصعبة مثل هجوم داعش".

/انتهى/