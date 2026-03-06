  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٤:٠٧ م

وزارة الدفاع الايرانية: على عكس العدو، لدينا القدرة على الصمود والدفاع الهجومي لفترة طويلة

أكد نائب شؤون التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع، العميد طلائي نيك: على عكس العدو، لدينا القدرة على الصمود والدفاع الهجومي لفترة طويلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب شؤون التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، العميد طلائي نيك: سيصل العدو إلى طريق مسدود، ولكن حتى هزيمة العدوين الصهيوني والأمريكي، سيستمر دفاعنا الهجومي.

وأضاف العميد طلائي نيك: تم تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات المسلحة، مؤكدا: على عكس العدو، لدينا القدرة على الصمود والدفاع الهجومي لأطول فترة زمنية يتوقعها العدو لهذه الحرب.

وختم بقوله: سيتم استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة المطورة تدريجيًا، ولم نستخدم جميع أسلحتنا في الأيام الأولى.

