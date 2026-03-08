مقر خاتم الأنبياء: تدمير رادارات فائقة التطور لمنظومة “ثاد” ذات المدى البعيد جداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أعلن أنه في إطار عمليات ضرب منظومات الدفاع المضاد للصواريخ التابعة للأعداء في المنطقة، تم استهداف وتدمير أربعة رادارات فائقة التطور تابعة لمنظومة “ثاد” الأميركية.

وأوضح أن الرادارات المتقدمة للغاية التابعة لمنظومة “ثاد”، والتي تتمتع بمدى بعيد جداً، تعرضت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للاستهداف والتدمير في مناطق الربة والرويس والخرج والأزرق.

وأشار إلى أن رادارات منظومة “ثاد” الأميركية كانت تنقل المعلومات بشكل لحظي إلى شبكة الدرع الدفاعية الصاروخية التابعة لكل من أمريكا وإسرائيل.

وأضاف أن إلحاق أضرار جسيمة بشبكة الإنذار المبكر لدى العدو أدى إلى أن صفارات الإنذار من الهجمات في الأراضي المحتلة لم تعد تُطلق إلا في لحظة سقوط الصواريخ.