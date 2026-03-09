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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٦:١٥ م

مرور على آخر المستجدات حول العدوان الصهيوني الامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية

مرور على آخر المستجدات حول العدوان الصهيوني الامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية

في اليوم العاشر من الحرب العدوانية الصهيونية الامريكية على الجمهورية الاسلامية نفذ الحرس الثوري والجيش الايراني سلسلة من عمليات الوعد الصادق 4 حيث دكا مواقع العدو.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لحرس الثورة في بيان: تم تنفيذ الموجة الواحدة والثلاثين من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح تام في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان قائد جديد للثورة الإسلامية.

وأوضح البيان أن العملية جرت ضد قواعد الإرهابيين الأمريكيين في المنطقة وشمال الأراضي المحتلة، باستخدام صواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر التي تعمل بالوقود السائل والصلب، والطائرات المسيرة الاستراتيجية.

وفي هذا المقطع نلقي نظرة عابرة على أهم المستجدات المرتبطة بالعدوان الصهيوني:

رمز الخبر 1969070
محمدرضا غفاری

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