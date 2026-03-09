مرور على آخر المستجدات حول العدوان الصهيوني الامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لحرس الثورة في بيان: تم تنفيذ الموجة الواحدة والثلاثين من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح تام في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان قائد جديد للثورة الإسلامية.

وأوضح البيان أن العملية جرت ضد قواعد الإرهابيين الأمريكيين في المنطقة وشمال الأراضي المحتلة، باستخدام صواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر التي تعمل بالوقود السائل والصلب، والطائرات المسيرة الاستراتيجية.

وفي هذا المقطع نلقي نظرة عابرة على أهم المستجدات المرتبطة بالعدوان الصهيوني: