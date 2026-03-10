  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٤:١٢ م

مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره التركي

تباحث وزير الخارجية عباس عراقجي هاتفياً مع هاكان فيدان حول التطورات في المنطقة والظروف الحالية التي فرضها العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن عباس عراقجي أجرى مكالمة هاتفية مع هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي تباحث خلالها الطرفان حول التطورات الأخيرة في المنطقة والظروف الحالية التي فرضها العدوان على إيران.

وأكد عباس عراقجي أنه لم يتم استهداف تركيا بأي مقذوفات من طرف إيران، وأن على تركيا الحذر من الدسائس والمؤامرات الصهيونية لتخريب العلاقات الودية بين إيران ودول المنطقة.

من جانبه هنّأ هاكان فيدان نظيره الإيراني بانتخاب آية الله مجتبى الخامنئي( حفظه الله) كقائد للثورة الإٍسلامية في إيران. وأكد على العلاقات الودية والصداقة العميقة بين البلدين.

و نظراً لاتفاق رؤساء جمهورية البلدين، فقد تقرر تشكيل فريق بحث عسكري مشترك من البلدين للتحقيق حول الإدعاءات الأخيرة.

