بقائي: انتقاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لمقاومة لبنان قمة النفاق والازدواجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، في تدوينة على شبكة X رداً على موقف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي انتقد مقاومة الشعب اللبناني للجرائم الإسرائيلية: "هذا قمة النفاق وازدواجية المعايير؛ فبينما كان الكيان الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في غزة، ويذبح آلاف الأشخاص في لبنان، ويهاجم عدة دول، وينتهك وقف إطلاق النار مراراً وتكراراً في كل من غزة ولبنان، كان الاتحاد الأوروبي غير مبالٍ، بينما كانت بعض دوله الأعضاء لا تزال منشغلة بإرسال الأسلحة إلى الكيان المحتل".

وأضاف: "والآن وقد بدأ لبنان بالمقاومة، تذكروا فجأة "القانون الدولي". كيف تدّعون تمثيل شعوب دول تهتف لادانة الجرائم الإسرائيلية؟"