بقائي: من المحتمل أن نشهد عمليات "راية كاذبة" في الأيام القادمة

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال إسماعيل بقائي أن خطر تنفيذ الموساد عمليات "راية كاذبة" بهدف زعزعة العلاقات بين إيران ودول الجوار قائم. وقال مستشهداً عملية "سوزانا" الشهيرة التي استهدفت القوات البريطانية في مصر بهدف إبقاءها هناك: "لدى الكيان الصهيوني باع طويل في تنفيذ مثل هذه العمليات. والمناخ الآن مشوش في المنطقة، وهناك احتمال كبير أن يستغل الإحتلال هذه الفرصة"

وأضاف مشيراً إلى تقرير "تاكر كالرسون" الأخير حول اعتقال عملاء موساد في السعودية وقطر أثناء قيامهم بزراعة متفجرات : "بعد الأحداث الأخيرة، مثل الهجوم على قبرص، آذربايجان وتركيا، والتي أكدت قواتنا المسلحة أنها لم تكن جانبها، يجب على دول الجوار أخذ الحيطة والحذر. إننا نفخر بعملياتنا وقلنا عدة مرات أننا وفي إطار الدفاع عن النفس نستهدف المصالح الأمريكية وخطوط الدعم اللوجستي للعدو، ونحن لانشعر بالخجل أو بالخوف من تنبي عملياتنا. لكن فيما يتعلق بالعمليات التي لم ننفذها قلنا نفيناها صراحة، لذا عمليات "الراية الكاذبة" هي موضوع مهم يجب أخه بعين الإعتبار"

