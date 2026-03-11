قاليباف: لن نتردد في قطع أيدي المعتدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن نص رسالة محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، بمناسبة مراسم التشييع الجماعي لشهداء الوطن وقادته، هو كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذا اليوم، وفي الأيام التي يكسو فيها السواد إيران الإسلامية حدادًا على استشهاد سيدها وقائدها، الإمام علي (عليه السلام)، الذي دافع عن المظلومين والأتقياء في العالم، تتجلى في هذه المناسبة، وفي خط الاستشهاد الأحمر، ملحمةٌ أخرى من ملحمة صعود إمام الثورة الشهيد، ومجموعة من الأبطال الأعزاء، من المحاربين والقادة العظام، أمثال الفريق الشهيد السيد عبد الرحيم موسوي، والفريق الشهيد محمد باكبور، والأدميرال الشهيد علي شمخاني، واللواء الشهيد عزيز نصيرزاده، واللواء الشهيد محمد شيرازي من قوات الباسيج، الذين ارتقوا مقتديا بشهداء كربلاء.

هؤلاء المجاهدون، في سبيل الحق، مدافعين عن جوهر النظام الإسلامي وإيران الحبيبة، بذلوا أرواحهم بشرف في سبيل النضال ضد الظلم والاعتداء، من العدو البعثي إلى الخونة والمنافقين. التكفيريون والنظام الصهيوني الزائف والشيطان الأكبر، أمريكا المجرمة، والموت لم يكن في فراش يليق بمكانتهم.

لقد حدد أبناء الحرب والجبهة مسار حياتهم وهدفهم الأسمى بالهزيمة الأبدية للظلم والتعدي على الأرض والهوية الإيرانية والإسلامية، ويفرحون بفرحة شهداء الدفاع في شهى رمضان الذين ساروا نحو ربهم على خطى إمامهم وقائدهم الشهيد.

منذ بداية الحرب الأمريكية الصهيونية المفروضة، صنع الشعب الإيراني النبيل ملحمة بالتواجد في الشوارع ليلًا ونهارًا كما لو كانوا يجددون ولاءً تاريخيًا لقائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، ولم تُزعزع هجمات المعتدين عزيمتهم قيد أنملة.

وبينما أهنئ وأعزي في استشهاد هؤلاء الرفاق، وبصفتي ممثلكم في مجلس الأمة، أؤكد مجددًا على ضرورة خدمتكم أيها الشعب ليل نهار، وقبل كل شيء، قطع أيدي المعتدين الذين، بحسب قائدنا الشهيد، يحلمون بابتلاع إيران، هو أقل ما يمكن فعله تقديرًا لهذا الحضور الواعي، ولن نتردد في تحقيقه.

«وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»

