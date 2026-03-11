الجيش الإيراني تنفذ هجمات ناجحة على وحدات ومراكز استراتيجية للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإيراني جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للكيان الصهيوني، الوحدة 8200، ورادار "الصنوبر الأخضر"، ومبنى قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية.

وأعلن الجيش الإيراني، في بيانه رقم 23، عن معركته مع العدو الصهيوني الأمريكي: "استهدفت طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإيراني، منذ صباح اليوم، جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للكيان الصهيوني، المعروف باسم "أمان"، والوحدة 8200، ورادار "الصنوبر الأخضر"، ومبنى قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية، ولا تزال هذه الهجمات مستمرة".

نص هذا البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

ومارميت اذ رميت، ولكن الله رمى

شن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إحياءً لذكرى استشهاد مولى الموحدين، الإمام علي (عليه السلام)، وتخليداً لذكرى القائد الشهيد، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي، رضي الله عنه، هجمات بطائرات مسيرة مدمرة على عدة أهداف في الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم، بما في ذلك جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية المعروف باسم "أمان"، والوحدة 8200، ورادار "غرين باين"، ومبنى قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية. ولا تزال هذه الهجمات مستمرة.

وكانت "أمان" جزءاً من جهاز المخابرات الإسرائيلية الذي تعاون في تحديد الأهداف والعمليات العسكرية خلال حرب رمضان.

وتتولى الوحدة 8200 مسؤولية جمع الإشارات الاستخباراتية، واعتراض الاتصالات الرقمية، وتنفيذ عمليات هجومية إلكترونية.

كان رادار "الصنوبر الأخضر" أحد الركائز الأساسية لجيش الكيان في حرب رمضان ضد الصواريخ الإيرانية، وإلحاق الضرر بهذه الرادارات يقلل بشكل كبير من قدرة الجيش على صد الهجمات الصاروخية على النظام الصهيوني.

لن يتخلى جنود جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحظة واحدة عن الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها ونظامها.

«وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ»

