الموجة 38 من عملية الوعد الصادق4: بحرية الحرس الثوري توجه ضربة قاضية على الأمريكيين في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الحرس الثوري الإسلامي اليوم الأربعاء في البيان رقم 31 من عملية الوعد الصادق 4: العملية المجيدة والقوية التي نفذها جنود البحرية البواسل التابعة للحرس الثوري الإسلامي ليلة القدر، الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، في الموجة 38 من عملية الوعد 4، بالرمز المبارك "يا حيدر كرار، عليه السلام"، قضت على العديد من الناجين العسكريين الأمريكيين في المنطقة.

وأكد البيان: بعد ضربتين صاروخيتين متزامنتين وعنيفتين على قاعدة "العديري" للمروحيات، تم نقل عدد كبير من الجنود الأمريكيين وأكثر من مئة جريح إلى مستشفيي الجابر والمبارك في الكويت.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني: أن البنية التحتية الحيوية للقاعدة الأمريكية في ميناء "سلمان"، التي تُعد مركز الأسطول الخامس للإرهابيين الأمريكيين، بما في ذلك منظومة "الرصاص" الحيوية، قد استُهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. وفي الوقت نفسه، تعرض معسكر "باتريوت" ومستودعات المعدات ومراكز إقامة وتجمع الجنود الإرهابيين الأمريكيين في قاعدتي "محمد الأحمد" و"علي السالم" البحريتين لضربات عنيفة.

وتابع البيان: الحرب مستمرة بكل قوة ضد الإرهابيين الأمريكيين والكيان الصهيوني المجرم، ولا نفكر إلا في استسلام العدو الكامل. وسننهي الحرب عندما يزول ظلها عن البلاد.

