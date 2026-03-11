  1. إيران
الحرس الثوري: يمنع على العدو الأمريكي وشركائه عبور مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن توقف سفينتين في مضيق هرمز بعد تجاهل تحذيرات القوات البحرية للحرس الثوري، وأكدت أنه يمنع على العدو الأمريكي وشركائه العبور من المضيق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها أن قوات الحرس الثوري البحرية استهدفت سفينة تحمل اسم "اكسبرس روم" تتبع للكيان الصهيوني وتحمل علم ليبريا بعد توجيه عدة تحذيرات مما أدى لتوقفها في موقعها.

وحسب البيان فإن سفينة حاويات أخرى تحمل اسم "مايوري ناري" أيضاً تم استهدافها بعد تجاهلها تحذيرات القوات البحرية في حرس الثورة وإصرارها على العبور.

وأكدت العلاقات العامة في حرس الثورة في تتمة البيان: مضيق هرمز يقع تحت سيطرة وإدارة قوات الحرس الثوري الباسلة. ويمنع على العدو الأمريكي وشركائه الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

