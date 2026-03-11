الرئيس الايراني: نستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة ضمن إطار حق الدفاع عن النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية في مكالمة هاتفية.

وخلال هذه المكالمة، هنأ الرئيس الإيراني المسلمين في باكستان وتمنى لهم قبول صلواتهم وعباداتهم في شهر رمضان المبارك، ودعا بالسلام والطمأنينة لجميع الدول الإسلامية.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة، تابع بزشكيان: بينما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخوض مفاوضات جادة لحل القضايا، تعرضت لهجوم عسكري من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للمرة الثانية؛ هجوم إجرامي أدى إلى استشهاد سماحة آية الله الخامنئي، قائد الصوررة الإسلامية، ومئات المواطنين الأبرياء، بمن فيهم طلاب المدارس الابتدائية.

وأضاف الرئيس الايراني: للأسف، استغل المعتدون وحدة أراضي الدول المجاورة، فهاجموا منشآت البنية التحتية والأماكن العامة والمستشفيات والمدارس. وفي حالة واحدة فقط، إثر هجوم وحشي على مدرسة في ميناب، قُتل 168 طالبًا بريئًا.

وأكد بزشكيان على استراتيجية إيران الدفاعية، قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها، ولن تستهدف إلا القواعد التي تُهاجم أراضينا في إطار حق الدفاع المشروع.

كما حذر الرئيس قائلاً: إذا لم يُعر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اهتمامًا للأسباب الرئيسية وراء هذه الحرب المفروضة والعدوان العسكري على إيران، ولم يعالجوها، فإن الظروف التي تحكم النظام والأمن العالميين ستكون فوضوية وغير مستقرة.

وتابع بزشكيان حديثه مُعرباً عن تقديره لمواقف الحكومة والشعب الباكستانيين، وشخصياتهم السياسية والدينية، في إعلان تضامنهم مع إيران وإدانتهم للعدوان العسكري الأمريكي والنظام الصهيوني.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، تبادل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الحكومة والشعب الإيرانيين، معرباً عن أمله في أن تنعم الحكومات والشعوب الإسلامية، بفضل بركات هذا الشهر الفضيل، بالسلام والطمأنينة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، مُجدداً موقف بلاده المبدئي في إدانة العدوان الأمريكي والنظام الصهيوني على إيران، على تضامن الحكومة والشعب الباكستاني العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أعرب شهباز شريف عن تعازيه في استشهاد قائد الثورة الإسلامية، وهنأ رئيس إيران وحكومتها وشعبها على انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن أمله في أن نشهد في عهده مزيداً من الازدهار لإيران.

وفي الختام، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن رغبته في مواصلة الجهود المشتركة للنهوض بالعلاقات بين البلدين الجارين المسلمين، وتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية في المنطقة.

وخلال هذا الحوار، أكد الطرفان أيضاً على أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد، ومواصلة المشاورات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

