اطلاق الموجة 39 لعملية الوعد الصادق إحياءً لذكرى شهداء رمضان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في بيان رقم 32: نُفذت الموجة التاسعة والثلاثون من عملية الوعد الصادق، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان، ولا سيما الفريق أول أمير موسوي، القائد الشهيد لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحملت العنوان الرمزي يا أمير المؤمنين (عليه السلام)، ضد أهداف أمريكية في المنطقة.

في هذه الموجة، دُمرت قواعد الجيش الأمريكي المجرم والإرهابي في منطقة الخليج الفارسي بواسطة صواريخ قادر وخرمشهر وعماد.

نتقدم بالشكر والتقدير للهجمات الفعالة والملحمية والشجاعة لقوات المقاومة، والتي تُعد استمرارًا للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المكثفة التي تشنها قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لقد بثّت هذه الهجمات الرعب في الأراضي المحتلة، وأجبرت الصهاينة المجرمين على البقاء في منازلهم لمدة أحد عشر يومًا.

