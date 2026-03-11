  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٧:٠٦ م

مقر خاتم الأنبياء: لن نسمح بمرو لتر واحد من النفط لأمريكا وشركائها عبر مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء أن إيران لن تسمح بمرور حتى لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز إذا كان ذلك يصبّ في مصلحة أمريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء (ص) المركزي شدّد على أن إيران لن تسمح بمرور حتى لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز لصالح أمريكا وحلفائها، مضيفاً: لا يمكنكم خفض أسعار النفط والطاقة عبر وسائل مصطنعة أو عبر إنعاشها بشكل مصطنع.

وأوضح أن أي سفينة يكون مالكها أو شحنتها النفطية عائدة إلى أمريكا أو إلى الكيان الصهيوني أو إلى شركائهما المعادين، تُعدّ هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف أن سياسة الضربة المتبادلة قد انتهت، ومن الآن فصاعداً ستكون سياستنا توجيه ضربات متتالية.

