  1. الإقتصاد
٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٥٩ ص

وزير النفط الايراني يدعو للإتفاق حول سقف الانتاج بين الدول المنتجة للنفط قبل اجتماع اوبك القادم

وزير النفط الايراني يدعو للإتفاق حول سقف الانتاج بين الدول المنتجة للنفط قبل اجتماع اوبك القادم

اكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنه على ضرورة التوصل الى اتفاق على سقف انتاج الخام بيبن الدل النتجة قبل اي اجتماع مرتقب عقده بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في هذه المنظمة.

وفي تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، اشار زنكنة الى مباحثاته مع الرئيس الدوري لمؤتمر اوبك (وزير النفط الجزائري)؛ مضيفا : كما اجريت امس اتصالات هاتفية مع وزيري النفط الروسي والكويتي بشان آلية اتخاذ القرارات خلال الاجتماع القادم بين الدول الاعضاء في منظمة اوبك وغيرها من البلدان المنتجة للخام بهدف اعادة الاستقرار الى اسواق النفط العالمية.

وتابع، لقد تم في هذه المباحثات التأكيد على مشاركة سائر الدول المنتجة للنفط بما فيها امريكا وكندا في هذا الامر.

واكد وزير النفط الايراني في تغريدته، انه ينبغي قبل انعقاد اي اجتماع بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في اوبك، التوصل الى اتفاق حول السقف الاساسي للانتاج في اي دولة كي تكون قاعدة ملزمة لخفض انتاجها الحالي.

يذكر ان الدول المنتجة للنفط ستناقش خلال اجتماعها المرتقب الخميس (9 نيسان/ابريل) عبر الفضاء الافتراضي، آليات عودة التوازن الى الاسواق العالمية.

رمز الخبر 1903253

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