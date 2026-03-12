متحدث مقر خاتم الانبياء (ص) : نحن نحترم أمن عُمان وسيادتها الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال العقيد "إبراهيم ذو الفقاري" اليوم الخميس : إن الموجة الـ 40 من عملية "الوعد الصادق 4" نُفذت بنداء "يا أمير المؤمنين (ع)"، عبر إطلاق صواريخ "قدر" و"عماد" و"خيبر شكن" و"فتاح" ضد أهداف في تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا، بالإضافة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة كقاعدتي "الأزرق" و"الخرج"، وذلك بالتعاون المشترك مع قوى المقاومة الإسلامية.

وأضاف: استمراراً لمسلسل إسقاط الطائرات المسيرة المعادية، قامت القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل ساعات باستهداف طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" في محافظة كرمان بجنوب شرق البلاد.

وحول حادثة ميناء عُمان، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي: إن الحادث الذي وقع في ميناء "صلالة" بدولة عُمان الشقيقة والصديقة والجارة يبدو مشبوهاً للغاية؛ والجمهورية الإسلامية الإيرانية بصدد التحقيق في هذا الأمر.

وأكد العقيد ذو الفقاري: إن أمن سلطنة عُمان وسيادتها الوطنية يحظيان باحترام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص) قائلاً: قام مقاتلو القوة الجوفضائية في ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، وضمن الموجة السادسة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" بکلمة السر "يا علي بن أبي طالب (ع)"، بشن هجمات متعددة ضد الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة، وقواعد "العديد" و"العديري" و"الحرير" في إقليم كردستان، مما أدى إلى تدمير البنى التحتية العملياتية للجيش الأمريكي الشرير.

وأضاف: إن العمليات المجيدة والمقتدرة لمقاتلي القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامیة، ضمن الموجة الثامنة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" وبکلمة السر "يا حيدر الكرار (ع)"، قد سحقت ما تبقى من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأكد العقيد ذو الفقاري: أنه عقب ضربتين صاروخيتين قاصمتين ومتزامنتين استهدفتا قاعدة "العديري" للمروحيات، قُتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين، ونُقل أكثر من 100 جريح إلى مستشفيي "الجابر" و"المبارك" في الكويت. كما طالت الصواريخ والمسيرات الإيرانية الشرايين الحيوية للبنية التحتية في قاعدة "ميناء سلمان" (مركز الأسطول الخامس للإرهابيين الأمريكيين)، بما في ذلك منظومة "ليدز" (LEEDS) الاستراتيجية للغاية.