ايرواني: قرار مجلس الامن ضد ايران ظلم صارخ ولا نعترف به

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته حول قرار مجلس الامن المعادي لايران يوم الاربعاء، قال ايرواني: لا شك ان هذا القرار ظلم صارخ ضد بلادي التي تعرضت لعدوان سافر. نص القرار يحرف الحقائق الموجودة في الساحة ويتجاهل عمدا الاسباب الجذرية للازمة الراهنة.



واضاف: ان الهدف الحقيقي لهذا النص المتحيز وذو الدوافع السياسية الذي تم الدفع به الى الامام من قبل الكيان الاسرئيلي والولايات المتحدة واضح تماما وهو "تبديل مكان الضحية والمعتدي". هذا القرار يكافئ النظام الاميركي والكيان الاسرائيلي اللذين خرقا ميثاق الامم المتحدة وارتكبا اعمالا عدوانية.



واكد مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة: بناء على ذلك فان القرار يثبّت الحصانة من العقاب ويبعث رسالة خاطئة الى المجتمع الدولي ، رسالة تجعل المعتدين اكثر وقاحة لارتكاب المزيد من الجرائم.



وتابع ايرواني: بناء على ذلك فان اجراء مجلس الامن اليوم لا نعترف به. نحن نعتبره اجراء ظالما وغير شرعي ولا يتسق مع ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية ويتجاهل تماما المبادئ الراسخة السائدة لتحديد الاعمال العدوانية وانتهاك السلام.



وحذر مندوب ايران قائلا: لا يساوركم اي شك بان "اليوم دور ايران، ومن المحتمل ان يكون الدور غدا لاي دولة مستقلة اخرى".



واكد ايرواني في كلمته على النقاط التالية:



النقطة الاولى؛ السبب الجذري للوضع الراهن واضح وبسيط: في 28 فبراير 2026 ، قامت الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي بشن هجوم عسكري على الجمهورية الاسلامية الايرانية في خرق سافر للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الامم المتحدة وقاعدة منع العدوان. هذه الحرب هي حرب غير قانونية ولاشرعية بدات بعملية الاغتيال الجبانة لقائد الجمهورية الاسلامية، اعلى مسؤول في دولة عضو في الامم المتحدة بمعية عدد من كبار مسؤولي الدولة وترافقت من ثم مع مصرع واصابة الاف المدنيين.



واوضح بان العدوان اسفر لغاية الان عن استشهاد اكثر من 1348 مدنيا من ضمنهم نساء واطفال واصابة اكثر من 17 الفا اخرين وتدمير او تضرر 19734 مكانا مدنيا منها 16191 وحدة سكنية و 1617 مركزا تجاريا وخدميا و 77 مركزا طبيا ودوائيا و 65 مدرسة ومؤسسة تعليمية و 16 مبنى للهلال الاحمر وعدد من منشآت البنية التحتية للطاقة، معتبرا اتساع نطاق الهجمات والطبيعية المنظمة لها بانهما يعدان بوضوح جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.



النقطة الثانية؛ هي انه ردا على هذا العدوان المتعمد وغير المبرر، نفذت الجمهورية الاسلامية الايرانية ومازالت تنفذ حقها الاصيل في الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة للدفاع عن سيادة وسلامة اراضيها. نظرا لتقاعس مجلس الامن في القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق الميثاق، فقد نفذت ايران عمليات دفاعية ضرورة ومتناسبة ضد قواعد ومنشآت المعتدين في المنطقة.



النقطة الثالثة؛ منذ بداية العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، استخدم المعتدون اراضي ومنشآت بعض الدول الاخرى في المنطقة لشن هجمات عسكرية على ايران.



النقطة الرابعة؛ يجب على المعتدين خاصة الولايات المتحدة التعويض بصورة كاملة عن الاضرار الناجمة عن الانتهاكات المستمرة ضد ايران ومواطنيها.



النقطة الخامسة؛ ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بحفظ العلاقات الودية مع دول منطقة الخليج الفارسي على اساس الاحترام المتبادل ومبدا حسن الجوار واحترام سيادة وسلامة اراضي كل منهما الاخر. ايران تؤكد مرة اخرى على ان عملياتها الدفاعية ضد القواعد والمنشآت العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة ليست باي حال من الاحوال ضد سيادة وسلامية اراضي دول المنطقة.



النقطة السادسة؛ ينبغي على مجلس الامن مواجهة المصدر الحقيقي المهدد للسلام والامن الاقليمي والدولي والمبادرة بلا تاخير لوقف هذه الحرب الدموية ضد الشعب الايراني. يتوجب على مجلس رغام اميركا واسرائيل فورا على انهاء هجماتهما العسكرية ضد ايران ومنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان المساءلة الكاملة لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني وجرائم الحرب.

