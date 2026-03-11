سفير ايران بالامم المتحدة: عملياتنا الدفاعية ليست ضد سيادة البحرين اطلاقاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في رسالة وجهها ايرواني الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن يوم الاثنين: وفقا للرسالتين اللتين وجهتهما بتاريخ 3 و 7 مارس 2026 ، يتم التذكير بأنه في العدوان المشترك من قبل الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، المنتهك لقاعدة "منع العدوان"، جرى في 28 فبراير 2026 بعملية الاغتيال الجبانة لقائد الثورة الاسلامية كأعلى مسؤول في البلاد وكذلك لعدد من كبار المسؤولين الى جانب هجمات متزامنة ضد اهداف مدنية منها المدارس والمستشفيات والمنشآت الرياضية والمنازل ومراكز الخدمات العامة.

واضاف: منذ بداية العدوان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، استخدم المعتدون كذلك اراضي ومنشآت بعض الدول الاخرى منها مملكة البحرين لتنفيذ هجمات عسكرية غير قانونية أدت لغاية الآن الى استشهاد اكثر من 1300 مدني وتخريب 9669 هدفاً مدنياً منها 7943 وحدة سكنية و 1617 مركزاً تجارياً وخدمياً و 35 مستشفى ومركزاً دوائياً وعلاجياً و 9 مباني لجمعية الهلال الاحمر و 63 مدرسة.

وتابع: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي إطار تنفيذ حقها الاصيل وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة للدفاع عن سيادتها وسلامة اراضيها، وفي ضوء قصور مجلس الأمن في أداء واجباته ومسؤولياته على أساس ميثاق الامم المتحدة فقد تم تنفيذ عمليات دفاعية لازمة ومتناسبة ضد قواعد ومنشآت المعتدين في المنطقة. مثل هذه الاجراءات مشروعة وفق القانون الدولي وتم التحذير بشانها مسبقا عبر مختلف القنوات وعلى مختلف المستويات بصورة واضحة ومكررة.

واضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت ملتزمة بالحفاظ على العلاقات الودية مع مملكة البحرين على اساس الاحترام المتبادل ومبدأ حسن الجوار واحترام السيادة وسلامة الاراضي من قبل كل منها للاخر.

وقال: ان إيران تؤكد مرة اخرى بان عملياتها الدفاعية التي تستهدف فيها القواعد والمنشآت العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة ليست ضد سيادة مملكة البحرين وسلامة اراضيها اطلاقاَ.

