استشهاد 216 امرأة و198 طفلاً في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مهاجراني، قالت في تصريح مصوّر، إن هذه الأرقام تمثل أحدث حصيلة للشهداء جراء الهجمات، موضحة أنه تم حتى الآن التعرف على 216 امرأة بين الشهداء، إضافة إلى 198 شهيداً دون سن 18 عاماً، بينهم 11 طفلاً دون سن الخامسة.



وأضافت أن أصغر الشهداء طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر، استشهدت في مدينة رباط كريم، مشيرةً إلى أن أصغر المصابين في هذه الهجمات طفلة عمرها أربعة أشهر.



كما أشارت المتحدثة إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي، مؤكدة أن 21 وحدة طوارئ تضررت جراء الهجمات، فيما دُمّرت ثلاث وحدات بشكل كامل.



ولفتت إلى أن عدد الشهداء في القطاع الصحي بلغ حتى الآن 12 شخصاً.



/انتهى/