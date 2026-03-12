مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية، في بيان له، أبناء الشعب الإيراني المؤمنين والثوار والمتفكرين للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي التي ستُقام في جميع أنحاء البلاد، الساعة 10:30 صباحًا يوم الجمعة.

نص إعلان المجلس لدعوة الشعب للمشاركة في مسيرة يوم القدس هو كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المساجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا"

يوم القدس العالمي هو إرثٌ خالدٌ واستراتيجيٌّ للمؤسس العظيم للثورة الإسلامية، الإمام الخميني (رحمه الله)، ورمزٌ فريدٌ لوحدة الأمة الإسلامية وشعوب العالم الحرة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ومواجهة الكيان الصهيوني الظالم والمُزيّف والمحتل؛ يومٌ تُعلي فيه الأمم الحرة، بحضورها، صوتها مطالبةً بالعدل ودعماً لقضية تحرير القدس الشريف إلى مسامع العالم.

تقام مسيرة يوم القدس العالمي المهيب هذا العام في وقتٍ تشهد فيه منطقة غرب آسيا وبلادنا الحبيبة تطوراتٍ هامة ومصيرية، وقد كشفت حرب رمضان والأعمال البطولية للقوات المسلحة الإيرانية، مرةً أخرى، الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني وأنصاره. إن مقاومة الشعب الإيراني لجرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا الشريرة والكيان الصهيوني المحتل، واستمرار المعركة التاريخية للدفاع عن الأرض والكرامة الإنسانية، أظهرت أن إرادة الشعوب المقاومة قادرة على كسر هيمنة هذا الكيان، ورسم آفاقٍ جديدة من الحرية والتحرر أمام المنطقة.

وفي هذه الظروف، يرحب الشعب الإيراني العظيم بيوم القدس العالمي، وهو يحمل في قلبه جراح استشهاد قائده العظيم المناضل الحكيم، ومجموعة من القادة والمدافعين عن أمن الوطن. استشهادٌ، وإن خلّف حزنًا عميقًا وألمًا بالغًا في قلوب المؤمنين، إلا أنه في الوقت نفسه أحيا مدرسة الشرف والمقاومة ومناهضة الكبرياء التي نادى بها الإمام الشهيد والقائد الباسل، وجعلها حاضرةً بقوة في وجدان الشعب الإيراني وشعوب العالم الساعية للحرية، وأوجد موجةً من التضامن والتعاطف والوحدة والحضور المهيب للشعب في مختلف المحافل.

لا شك أن مسيرة يوم القدس العالمي هذا العام ستكون تجليًا مهيبًا للوحدة المقدسة للأمة الإيرانية مع مُثل الثورة الإسلامية، ودعمًا للشعب الفلسطيني المظلوم، ومساندةً لجبهة المقاومة؛ حضورٌ يحمل رسالةً واضحةً لأعداء دول المنطقة مفادها أن القضية الفلسطينية لا تزال حيةً في ضمير الأمم الإسلامية، وأن المقاومة ستستمر حتى يُردّ العدو الصهيوني الأمريكي إلى رشده، ويتحقق تحرير القدس الشريف.

يُحيي مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية ذكرى جميع شهداء الإسلام والثورة وجبهة المقاومة، ولا سيما قائد الثورة الإسلامية الشهيد والقادة الشهداء الذين سقطوا مؤخرًا، ويُثني على نضال القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطتها في حماية أمن البلاد وكرامتها، ويدعو عموم الشعب الإيراني المؤمن والثوري والواعي إلى إظهار وحدة الشعب الإيراني ووعيه وإرادته الراسخة في إدانة العدوان على البلاد في حرب رمضان، ودعم الشعب الفلسطيني، ومواجهة الظلم والاحتلال بحضورٍ جماهيري واسع وواعٍ وقاطع في مسيرة يوم القدس التي ستُقام في جميع أنحاء البلاد الساعة 10:30 صباحًا يوم الجمعة.

ستنطلق مسيرة يوم القدس في طهران الساعة 10:30 صباحًا من عشرة مسارات إلى جامعة طهران.

مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية

