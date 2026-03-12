الحرس الثوري: استهداف ناقلة نفط أمريكية في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر الأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الاسلامي اليوم الخميس، تم استهداف سفينة "صافية" المملوكة للولايات المتحدة، والتي ترفع علم جزر مارشال وتُعدّ إحدى أصول الجيش الإرهابي الأمريكي، في شمال الخليج الفارسي بعد تجاهلها تحذيرات وإنذارات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي.

وأصافت: يجب على ناقلات النفط والسفن العاملة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز أن تعلم أن هذا الوضع الأمني المتردي هو نتيجة للعدوان الأمريكي الوحشي في هذه المنطقة، وللحفاظ على سلامتها وأمنها، عليها الالتزام بقوانين وأنظمة الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز في ظل ظروف الحرب التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني، وذلك لتجنب الإصابة بقذائف طائشة.

