وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مطلع اليوم اليوم الثالث عشر من الحرب العدوانية الصهيوالأمريكية ضد إيران، ضربت صواريخ "فتاح" و"خيبرشكن" فرط الصوتية أكثر من 50 هدفًا في حيفا وتل أبيب وبئر السبع، و أفادت مصادر إخبارية بأن مقر الموساد في تل أبيب كان يُزال منه الحطام، وأن الجيش الإسرائيلي حجب صوره بالكامل.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء تدمير طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ9 في كرمان، وأبلغ عن حادثة مشبوهة في ميناء صلالة بسلطنة عمان، مؤكدًا أن أمن جيران طهران "خط أحمر".

وفي المقابل، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن فريق دونالد ترامب، بعد تكبده خسائر بشرية ومالية فادحة، "يتوسل للخروج" من هذه الحرب الشاملة سرًا، في حين ارتفعت أسعار البنزين في كاليفورنيا كأولى التداعيات المحلية لهذه المغامرة.

1. حقائق على أرض الواقع: من حيفا إلى الخرج

وفقًا للبيان الصحفي رقم 33 الصادر عن الحرس الثوري الإيراني، نجحت العملية المشتركة مع حزب الله اللبناني في إحكام السيطرة على منظومة القبة الحديدية على مدى خمس ساعات. وقد وجّهت صواريخ قادر وعماد وفتاح، التي استهدفت قاعدتي "الأزرق" و"الخرج" الأمريكيتين في المنطقة، رسالة مفادها أن جبهة المقاومة قادرة على إدارة ساحة المعركة على جبهات متعددة في آن واحد.

٢. فشل الرقابة والاستخبارات

يشير اعتراف مصادر إسبانية بأن جهاز الرقابة الإسرائيلي قد حظر نشر صور تدمير مقر الموساد إلى العمق الاستراتيجي للضربات. ويعتقد خبراء عسكريون أن "الحياة المروعة التي يعيشها سكان الأراضي المحتلة، والتي أشار إليها بيان الحرس الثوري الإيراني، هي أهم مؤشر على عدم فعالية عقيدة نتنياهو الأمنية في مواجهة العمليات الإيرانية المشتركة.

٣. معضلة عُمان ورسالة إلى الجيران

في حين تحاول وسائل الإعلام المعادية اتهام إيران بانتهاك سيادة جيرانها، فإن تصريحات المتحدث باسم قاعدة خاتم الأنبياء بشأن الحادث "المشبوه" في ميناء صلالة، وتأكيده على احترام الأمن القومي العُماني، كانت بمثابة تحذير دبلوماسي-أمني ذي حدين: طهران تراقب التحركات التخريبية قرب حدودها، لكنها لا تسعى إلى التوتر مع جيرانها في جنوب الخليج الفارسي.

4. المواجهة في واشنطن

كشف موقع "مناهضة الحرب" عن الفجوة الكبيرة بين الخطاب الإعلامي للبيت الأبيض والواقع على أرض الواقع. في غضون ذلك، أشار حاكم كاليفورنيا، مستشهداً بارتفاع أسعار البنزين، إلى أن عدوانية ترامب هي سبب عدم استقرار الأسواق. تأتي هذه التصريحات في وقتٍ، وفقاً لإحصاءات غير رسمية، تعرضت فيه القواعد الأمريكية في المنطقة لأضرار جسيمة خلال الأيام الثلاثة عشر الماضية، ولا تزال عملية إجلاء الجرحى الأمريكيين من الكويت والعراق جارية.

/انتهى/