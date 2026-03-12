١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٢:٢٢ م

الحرس الثوري ينفذ الموجة 41 من عملية الوعد الصادق 4 بالصواريخ الثقيلة ومتعددة الرؤوس

اعلن الحرس الثوري الاسلامي عن تنفيذ الموجة 41 من عملية الوعد الصادق 4 بالصواريخ الثقيلة ومتعددة الرؤوس ضد اهداف صهيوامريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي ظهر اليوم الخميس: تم تنفيذ الموجة 41 من عملية وعد صادق 4، تكريماً لذكرى شهداء حرب رمضان، وخاصة القائد الشجاع للحرس الثوري، الفريق محمد باكبور، عشية يوم القدس، تحت الاسم الرمزي "نحو القدس"، ضد أهداف العدو الصهيوني في تل أبيب والقدس، وضد قواعد الجنود الإرهابيين الأمريكيين في المنطقة.

وأوضح: تمت الموجة ٤١ بإطلاق أكثر من 10 صواريخ ثقيلة وهائلة من طراز خرمشهر متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ قادر متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ خيبر شكن برأس حربي يزن طناً واحداً، وصواريخ فتح فرط الصوتية برأس حربي يزن طناً واحداً، بالإضافة إلى طائرات مسيرة مدمرة.

رمز الخبر 1969156

