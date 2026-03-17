تجليات إرادة الشعب الايراني وبصيرته وتضحياته في ساحات البلاد

بحسب وكالة أنباء مهر، وبعد هزائم العدو المتكررة في جبهات مختلفة من الحرب خلال الأيام الثمانية عشر الماضية، يعتزم العدو استغلال ليلة الاربعاء السوري، التي تُقام فيها احتفالات في الشوارع والطرقات كل عام، لزعزعة أمن البلاد وإثارة الاضطرابات في الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، يُدرك الشعب هذه المؤامرة المحتملة، فيُحبطها، كما يُحبط غيرها من مخططات العدو، من خلال حضوره الحاشد في ساحات البلاد.



فيما يلي بعض مظاهر هذا الحشد من الإرادة والبصيرة والتضحية:

التجمع في ساحة الثورة في العاصمة طهران.

ايلام والتجمعات الحاشدة.

أهالي دهدشت في الشوارع دعما للثورة الاسلامية واحباط مؤامرات الاعداء

حرق العلم الاسرائيلي والامريكي وصور ترامب في الساحات الايرانية.

كاشان تخرج إلى الشواراع لادانة العدوان واحباط مؤمرات الاعداء.

أهالي ايلام يؤكدون احباطهم لمؤمرات الاعداء

التجمعات في مشهد

على لافة بيد طفل ايراني هذا السنة بدل تفجير المفرقعات سنفجر الأمريكيين.

أهالي اصفهان في الساحات لاحباط مؤامرات الاعداء

مراسم تشييع شهداء المدمرة الايرانية دنا في ساحة الشهداء في طهران.

وصول جثامين شهداء المدمرة الايرانية إلى ساحة انقلاب.

احراق صور ترامب ونتنياهو في ساحة ونك في طهران