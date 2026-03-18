بقائي :هذه حرب ظالمة ، حرب لا يمكن جعل العالم يقبل بها عبر تكرار الاكاذيب

أفادت وكالة مهر للأنباء، وكتب بقائي الثلاثاء في مدونة على منصة "اكس" ردا على تصريحات المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفيت: ان مسؤولي الولايات المتحدة ومن اجل تبرير حربهم غير الشرعية ضد ايران يكررون "كذبة كبرى" وهي "سعي ايران للحصول على السلاح النووي".

واضاف: على العالم والشعب الاميركي والمنطقة واوروبا والمجتمع الدولي ان يعتبروا ان هذا العمل بانه عدواني ووحشي ولا مبرر له ويفتقد لاي مسوغ قانوني او منطقي او اخلاقي.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية: هذه حرب ظالمة ، حرب لا يمكن جعل العالم يقبل بها عبر تكرار الاكاذيب ولا يمكن تبريرها بذرائع فارغة.

