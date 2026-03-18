الحرس الثوري يدكّ جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ومواقع تجمع الجنود الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في بيان للحرس الثوري اليوم الاربعاء : إن سلسلة العمليات المقتدرة التي نفذتها القوات المسلحة خلال الساعات الماضية في إطار الموجة 62 من عملية "الوعد الصادق - 4"، وبالرمز المبارك "يا علي بن موسى الرضا (عليه السلام)"، جاءت عرفانا بتضحيات الشهداء الذين شيّعوا على اكتاف الشعب الإيراني.

وأوضح البيان : ان هذه العمليات استهدفت جميع القواعد الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى مواقع تجمع الجنود الصهاينة ومراكز الاسناد العسكري، باستخدام صواريخ "قدر" متعددة الرؤوس، و"خيبرشكن"، و"عماد"، و"الحاج قاسم".

وأضاف البيان، أنه تم في هذه الموجة تدمير مواقع في "عكا" و"حيفا" و"تل أبيب" و"بئر السبع"، وذلك بعد انهيار منظومات الدفاع الجوي المتطورة التابعة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة؛ وذلك قبل ان تدوي صفارات الانذار داخل الاراضي المحتلة.

وأكد الحرس الثوري في بيانه ايضا، بأن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة دكّت للمرة الثالثة على التوالي، بما يشمل قاعدة علي السالم، ومعسكر فيكتوريا، وقاعدة الخرج، والعديد، والعديدية، والظفرة، والأزرق، والأسطول البحري الخامس، ومعسكر عريفجان، وذلك باستخدام صواريخ قوية متعددة الرؤوس وطائرات مسيّرة انتحارية دقيقة.

