اطلاق الموجة 65 من الوعد الصادق 4 باستخدام منظومات "نصر الله" الجديدة لأول مرة

أعلن الحرس الثوري عن تنفيذ الموجة 65 من عملية الوعد الصادق 4 باستخدام منظومات "نصر الله" الجديدة (قدر مُحسّن ومُوجّه) لأول مرة.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي:

استُهدفت مصفاتا حيفا وأشدود، وهما من أكبر وحدات تكرير النفط التابعة للكيان الصهيوني، إلى جانب عدد من الأهداف الأمنية ومراكز الدعم العسكري التابعة للكيان الصهيوني في هذه المنطقة، بصواريخ دقيقة في "الموجة 65" من عملية الوعد الصادق 4.

وفي هذه الموجة من العمليات، التي نُفذت تحت الرمزي يا أبا عبد الله الحسين (عليه السلام) وإهداءً لشهداء القوات الجوية للحرس الثوري الإسلامي المظلومين، استُخدمت منظومة "نصر الله" (المُحسّنة والمُوجّهة) لأول مرة.

كما استهدفت صواريخ "قيام" و"ذو الفقار" متوسطة المدى، أهدافًا ومصالح أمريكية في قاعدة الخرج، وهي موقع الإمداد الرئيسي بالوقود لطائرات إف-16 وإف-35 المقاتلة وطائرة التجسس الأمريكية أواكس، وقاعدة الشيخ عيسى، ومقر مركز القيادة والسيطرة ومعدات الاتصالات القتالية للجيش الإرهابي الأمريكي، وقاعدة الظفرة، بدقة متناهية باستخدام صواريخ "خيبر شكن" و"قيام" و"ذو الفقار" متوسطة المدى التي تعمل بالوقود السائل.