الحرس الثوري "يهدي الموجة 58" من الوعد الصادق 4 إلى أرواح الأطفال الشهداء

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للحرس الثوري أصدرت ياناً حول الموجة 58 من عملية الوعد الصادق 4.وجاء في البيان:"تهدى الموجة 58 من عملية الوعد الصادق 4 و برمز يا علي الأصغر (عليه السلام)، إلى أرواح جميع الأطفال الشهداء، وخصوصاً شهداء مدرسة ميناب الإبتدائية والشهيد مجتبى ذو الثلاث أيام، أصغر شهيد في الحرب.استهدفت العملية أهدافاً في شمال ومركز الأراضي المحتلة من ضمنها "نهاريا" و "بيت شميش" و "تل أبيب" والقدس الغربية وقواعد الجيش الأمريكي الإرهابي في "فيكتوريا" و "علي السالم" و "الخرج" و الأسطول الخامس البحري.واستخدم في هذه العملية ذو الطابع الهادف والمؤثر صواريخ دقيقة وثقيلة. منها "خرمشهر" برأس حربي 2 طن، و"قدر" متعدد الرؤوس، و"فتاح" و "خيبرِ شِكَن" وصواريخ متوسطة المدى منها "فاتح" و "قيام" ومسيرات انقضاضية.