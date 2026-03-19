بوتين يعزي قائد الثورة الاسلامية باستشهاد علي لاريجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الرئيس بوتين في برقية التعزية: اقدم تعازي الحارة لسماحتكم باستشهاد السيد علي لاريجاني امين المجلس الاعلى للامن القومي بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف ان الفرصة اتيحت له مرارا للقاء هذا السياسي الحكيم وبعيد النظر والذي دافع عن مصالح شعبه بحزم وصلابة.

واكد ان الذكرى الطيبة للشهيد لاريجاني بوصفه صديقا حقيقيا "لبلادنا" واتخذ خطوات جبارة على طريق تنمية علاقات المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، "ستبقى محفورة في قلوبنا وذاكرتنا".

وقال بوتين في الختام: ارجو ان تنقلوا مواساتي العميقة ودعمي الى اسرة واقرباء هذه الفقيد.