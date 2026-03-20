استشهاد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد نائيني

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه استشهد المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، العميد علي محمد نائيني فجر اليوم الجمعة في غارة صهيونية جبانة.

اعلن الحرس الثوري في بيان عن استشهاد المتحدث باسمه العميد علي محمد نائيني اثر هجوم ارهابي غادر من قبل العدو الاميركي الصهيوني فجر اليوم الجمعة، اليوم الاخير من شهر رمضان.

ووصف البيان الشهيد نائيني بالمجاهد الشامخ في مجال الثقافة والاعلام والذي استشهد في فجر اليوم الاخير في شهر رمضان المبارك اثر عدوان امريكي صهيوني غادر، مقدما التعازي الى محضر سماحة قائد الثورة الاسلامية وعائلة الشهيد وكافة القادة والمجاهدين في الحرس الثوري والاعلاميين واهالي مدينة كاشان التي ينتمي اليها الشهيد.

واضاف البيان : ان الخدمات الخالصة التي قدمها هذا القائد المقدام والدؤوب على مدى اكثر من اربعة عقود في مجال حراسة الثورة الاسلامية ، خاصة الاعلام الحربي خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) وسرد احداث الدفاع المقدس ومهمة المتحدث باسم الحرس الثوري خلال العامين الاخيرين وفي عمليات "الوعد لصادق" 2 و 3 و 4 ، قد ثبتت صورة بارزة وخالدة في تاريج الجهاد والتضحية.

وختم البيان: اننا نحيي الروح الطاهرة لهذا القائد البطل والباسل والمخلص، واذ نكرم بطولاته التي لم تنقطع والتي سطرها وشقيقه الشهيد، نعاهد على مواصلة دربهم الراسخ والزاخر بالامل في مقارعة المجرمين الارهابيين خاصة في المجالات الناعمة والمعرفية وان لا نسمح ابدا بان ينقطع الصوت المهيب لحرس الثورة الشعبي المقتدر في قلوب المؤمنين وان لا يحدث خلل في القدرة الناعمة والمعنوية لحرس الثورة.

