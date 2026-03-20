انطلاق الموجة الـ 67 من عملية الوعد الصادق 4 باطلاق مستمر للصواريخ والطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيان للعلاقات العامة للحرس الثوري اليوم الجمعة ان هذه الموجة من عمليات الوعد الصادق 4 شنت بنداء «يا صاحب‌الزمان ادركني» باستخدام الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيرة ضد الاهداف الامريكية والصهيونية في المنطقة والاراضي المحتلة.

واشار البيان الى فتح ابواب النيران في اوكار الجنود الامريكيين ومعداتهم الرادارية في المنطقة والبنى التحتية في الاراضي المحتلة في فلسطين بصليات من الصواريخ الثقيلة وانهمار الطائرات المسيرة، واوضح البيان استهداف قاعدة علي السالم وقصف مقر قيادة الطائرات المسيرة ومنشآت الصيانة للطائرات الحربية وحظائر المروحيات ومراكز دعم المروحيات ومراكز عمليات قوات التحالف الامريكي ورادارات الانذار المبكر للدفاع الصاروخي في مكان تواجد القوات الامريكية في قاعدة الوفاء ، باستخدام منظومات صاروخية طويلة ومتوسطة المدى وعبر استهداف دقيق.

كما تم قصف مراكز الاتصال الفضائي والراداري والدفاع الجوي للكيان الصهيوني في مركز وجنوب وشمال الاراضي المحتلة.

وختم البيان ان مصير صدام الظالم ينتظر ترامب ونتنياهو المجرم وان النصر قريب باذن الله تعالى.

