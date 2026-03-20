إحتجاج ايران على الكشف عن معلومات حساسة حول النووي الايراني من قبل غروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منشور على منصة "اكس" فجر الجمعة: ان تصريحات رافائيل غروسي حول مكان المواد والمنشآت النووية الايرانية مقلقة جدا. الكشف غير المسموح به عن معلومات حساسة موضوعة من قبل الحكومات تحت تصرف الوكالة يعد خرقا للاتفاقية الشاملة للضمانات والنظام التاسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



واضافت: ان مثل هذه السلوكيات السيئة يمكن ان تحمّل الوكالة مسؤولية دولية. على الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل بمهنية وان تحترم سرية المعلومات وان تحفظ طبيعتها الفنية والمحايدة.



وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي احدث تصريحاته مع وسائل الاعلام الدولية، وبذريعة ابداء الراي حول تداعيات الحرب، طرح امورا حول مكان مخزون واحداثيات المنشآت النووية الايرانية.

