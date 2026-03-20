٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٩:٥٠ ص

إحتجاج ايران على الكشف عن معلومات حساسة حول النووي الايراني من قبل غروسي

وصفت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول مكان المواد والمنشآت النووية الايرانية بانها مقلقة جدا، واحتجت على الكشف غير القانونی عن المعلومات الحساسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منشور على منصة "اكس" فجر الجمعة: ان تصريحات رافائيل غروسي حول مكان المواد والمنشآت النووية الايرانية مقلقة جدا. الكشف غير المسموح به عن معلومات حساسة موضوعة من قبل الحكومات تحت تصرف الوكالة يعد خرقا للاتفاقية الشاملة للضمانات والنظام التاسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضافت: ان مثل هذه السلوكيات السيئة يمكن ان تحمّل الوكالة مسؤولية دولية. على الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل بمهنية وان تحترم سرية المعلومات وان تحفظ طبيعتها الفنية والمحايدة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي احدث تصريحاته مع وسائل الاعلام الدولية، وبذريعة ابداء الراي حول تداعيات الحرب، طرح امورا حول مكان مخزون واحداثيات المنشآت النووية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1969387
جواد ماستری فراهانی

