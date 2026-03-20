قائد الثورة الاسلامیة يعزّي في استشهاد وزير الامن الشهيد حجة الاسلام خطيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي، برسالة تعزية إلى فخامة الرئيس الايراني في استشهاد حجة الإسلام السيد إسماعيل خطيب، وزير الأمن، مؤكداً على ضرورة شغل منصبه وتعزيز أمن البلاد.

نص الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة رئيس الجمهورية، السيد بزشكيان، حفظه الله

بعد التحية السلام؛

أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة في استشهاد معالي وزير الأمن المخلص، والبطل المجهول، حجة الإسلام السيد إسماعيل خطيب، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، إلى معاليكم ومجلس الوزراء المحترم وزملائه في وزارة الامن، وخاصةً إلى أسرة الفقيد الجليل.

ولا شك أن غيابه يستوجب بذل جهود مضاعفة من قبل جميع المسؤولين والموظفين في هذه الوزارة الحساسة، وأن يُرفع الأمن عن كاهل أبناء الوطن من الأعداء الداخليين والخارجيين. أدعو الله أن يحفظ معاليكم وزملائكم، وأن يرفع شأن هذا الشهيد الجليل.

السيد مجتبى حسيني الخامنئي

/انتهى/