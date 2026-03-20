رسالة بزشكيان بمناسبة عيد النوروز: العدو يحاول إثارة الفتنة بين المسلمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء في رسالة مصورة بمناسبة حلول العام الجديد، أشار الرئيس مسعود بزشكيان إلى ضرورة التضامن الوطني، قائلاً: "مع حلول عيد النوروز، يجب علينا أن ننبذ كل الضغائن والحزن والخلافات، وأن نتخلى عن المشاكل والعقد، وأن نتكاتف لنقود إيران بأمان عبر العواصف والأزمات".

وفي إشارة إلى العلاقات مع دول الجوار، أكد الرئيس: "لا ننوي الدخول في خلافات مع الدول الإسلامية، ولا نسعى إلى الصراع أو الحرب معها. هذه الدول إخوة لنا، وأي خلافات قائمة إنما هي نتيجة عداء وتخطيط العدو الذي يحاول إثارة الفتنة بين المسلمين".

وفي جزء آخر من خطابه، أشار بزشكيان إلى أحداث الماضي المريرة قائلاً: "خلال الشهر الفضيل، استُشهد قائدنا المحبوب دون أي سبب أو منطق، فُقد قادتنا ووزراؤنا". وأضاف: "دون أي سبب أو منطق، أولئك الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان والإنسانية استشهدوا بـ 168 طفلاً بريئاً في مدرسة".