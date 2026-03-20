الجيش الايراني يستهدف عدة مواقع استراتيجية للعدو الصهيوني بوابل من الطائرات المسيرة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيانها رقم 36 الصادر اليوم الجمعة: بالتوكل على الله القهار، وتكريما لذكرى شهداء الامن والاقتدار لايران العزيزة، تم منذ فجر اليوم، للمرة الثانية في الفترة الاخيرة، استهداف حظيرة طائرات التزويد بالوقود الاستراتيجية لجيش الكيان الصهيوني في مطار بن غوريون، ووزارة الامن الداخلي في القدس المحتلة، والقناة 13 في تل ابيب، بهجمات واسعة من الطائرات المسيرة للجيش الايراني.

واضاف البيان: ان طائرات التزويد بالوقود الاستراتيجية الموجودة في مطار بن غوريون ، تؤدي دورا اساسيا في دعم الهجمات الجوية ضد ايران ومحور المقاومة.

وتابع: ان وزارة الامن الداخلي للكيان الصهيوني، هي قلب ادارة الازمة لهذا الكيان الغاصب، كما ان القناة 13 تعد احد الاذرع للحرب النفسية ضد ايران وهي بصفة بوق للكيان تلعب دورا محوريا في الهجوم وتبييض الجرائم ضد الشعب الايراني العزيز.

